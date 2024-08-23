Российские ученые создали алюминиевый сплав нового поколения

По словам старшего научного сотрудника НИТУ МИСИС Торгома Акопяна, новый сплав, состоящий из алюминия, меди, кальция и кремния, представляет собой перспективный материал для аэрокосмической отрасли. Он может служить заменой для дорогих промышленных алюминиевых сплавов, используемых в поршневых и авиационных двигателях.

Новая технология позволяет заменить редкоземельные металлы кальцием, что значительно снижает стоимость производства. В результате образуются нерастворимые кристаллы, которые улучшают механические свойства сплава, сохраняя его обработку.