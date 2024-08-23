Российские ученые создали алюминиевый сплав нового поколения

Опубликовано 23 августа 2024, 16:03
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Российские ученые создали алюминиевый сплав нового поколенияНовый сплав обладает высокой прочностью и термостойкостью
В пресс-службе Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСИС» сообщили, что ученые вуза разработали алюминиевый сплав с добавлением кальция, который отличается высокой прочностью и термостойкостью. Этот сплав не требует использования дорогих редкоземельных металлов и никеля, что делает его более экономичным.
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По словам старшего научного сотрудника НИТУ МИСИС Торгома Акопяна, новый сплав, состоящий из алюминия, меди, кальция и кремния, представляет собой перспективный материал для аэрокосмической отрасли. Он может служить заменой для дорогих промышленных алюминиевых сплавов, используемых в поршневых и авиационных двигателях.
Новая технология позволяет заменить редкоземельные металлы кальцием, что значительно снижает стоимость производства. В результате образуются нерастворимые кристаллы, которые улучшают механические свойства сплава, сохраняя его обработку.