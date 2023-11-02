Российские ученые создали аналог зарубежного интерфейса для БПЛА

В пресс-службе отметили, что система называется LaserHub+ и она стоит в несколько сотен раз дешевле импортных аналогов. Эта разработка стала возможной благодаря финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

Кандидат биологических наук, младший научный сотрудник лаборатории рационального природопользования и природоподобных технологий ПНИПУ Тимофей Филькин рассказал, что модуль LaserHub+ имеет простую конструкцию, что позволяет конечным пользователям собирать его самостоятельно из доступных компонентов по предоставленным чертежам и программному обеспечению.

При этом LaserHub+ использует бесплатное общедоступное программное обеспечение для настройки оборудования и выполнения задач планирования полетов и анализа данных. Это снижает затраты на оборудование и программное обеспечение, делая технологию более доступной, добавил Тимофей Филькин.

Специалисты отмечают, что с помощью LaserHub+ можно мониторить выбросы метана в реальном времени с использованием беспилотных аппаратов, что позволяет быстро выявлять и контролировать источники загрязнения.