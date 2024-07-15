Российские ученые создали антибактериальное покрытие

Методика, названная газодинамическим напылением, позволяет наносить на пластик наночастицы оксида металла, создавая микрорельеф. Это обеспечивает двойной защитный эффект: антимикробные свойства меди и микроскопические неровности, которые повреждают клеточные оболочки патогенных бактерий, снижая их способность к выживанию и размножению.

Такой подход обеспечивает долгосрочное антибактериальное действие поверхности, что особенно важно для медицинских учреждений. Тестирование в городской клинической больнице № 24 показало, что на обработанных поверхностях накапливается значительно меньше микроорганизмов, чем на обычных изделиях.

Помимо устойчивости к бактериям, новые покрытия также увеличивают срок службы материалов, на которые они наносятся, что делает их более долговечными и эффективными в условиях активного использования.