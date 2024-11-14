Российские ученые создали аппарат для «сдувания» мусора с орбиты

Самарские ученые предложили новый метод защиты. Они разработали концепцию специального аппарата, который может отсоединяться от космической станции и «сдувать» мусор с опасной орбиты с помощью струи ионов, создаваемой электрореактивным двигателем. Этот метод позволяет устранять угрозу столкновения и возвращать аппарат на станцию для дозаправки и обслуживания.

По расчетам специалистов, такой аппарат значительно экономит топливо. Например, при оптимальных условиях, затраты на маневр могут снизиться до 90%, по сравнению с традиционным способом корректировки орбиты. Это решение не только повысит безопасность в космосе, но и сделает эксплуатацию космических объектов более эффективной.

Столкновения с космическим мусором, даже с его мелкими частицами, могут привести к серьезным последствиям, таким как разрушение спутников или Международной космической станции (МКС). Сегодня для защиты от мусора используются маневры по изменению орбиты, что требует значительных затрат топлива. С 1999 года МКС проводила 38 таких маневров, что также влияет на ее ресурс.