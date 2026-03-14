Российские ученые создали бесконтактный метод оценки пульсовой волны

Обычно для измерения используют нательные датчики, но они не подходят, например, для пациентов с ожогами. Бесконтактные визуальные системы долго не давали нужной точности. Исследователи решили проблему, объединив анализ видеоряда и сигналов электрокардиографа. Метод позволяет оценивать скорость распространения пульсовой волны от сердца до любой точки тела без контакта с пациентом.

Повышенная жесткость сосудов увеличивает скорость волны и создает нагрузку на сердечную мышцу. Новый алгоритм помогает точнее отслеживать этот показатель. Сейчас разработка находится на экспериментальной стадии, ученые планируют превратить ее в полноценный клинический инструмент.