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В России
Опубликовано 15 апреля 2024, 20:56
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Российские ученые создали безопасный способ определения тяжелых металлов в мясе

С использованием экологически безопасных растворителей
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета создали новый метод определения тяжелых металлов в мясе с использованием экологически безопасных растворителей. Этот метод позволяет избежать использования токсичных окислительных смесей и снизить расход энергии.
Российские ученые создали безопасный способ определения тяжелых металлов в мясе

© Ferra.ru

В результате экспериментов, проведенных учеными, было установлено, что способ определения концентрации тяжелых металлов в мясных продуктах при помощи ультразвука и органических растворителей позволяет безопасно определять содержание металлов на уровне предельно допустимой концентрации в пищевых продуктах. Эффективность такого метода составляет от 85 до 95%.

Эксперты отмечают, что тяжелые металлы, такие как свинец или ртуть, могут оказывать негативное воздействие на организм человека и приводить к серьезным заболеваниям. Поэтому важно обеспечить контроль за содержанием этих веществ в пищевых продуктах.

На данный момент методика была успешно применена для анализа куриного мяса и говяжьей печени, однако в будущем она может быть использована и для других видов пищевых продуктов.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
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#исследование