Российские ученые создали безопасный способ определения тяжелых металлов в мясе

В результате экспериментов, проведенных учеными, было установлено, что способ определения концентрации тяжелых металлов в мясных продуктах при помощи ультразвука и органических растворителей позволяет безопасно определять содержание металлов на уровне предельно допустимой концентрации в пищевых продуктах. Эффективность такого метода составляет от 85 до 95%.

Эксперты отмечают, что тяжелые металлы, такие как свинец или ртуть, могут оказывать негативное воздействие на организм человека и приводить к серьезным заболеваниям. Поэтому важно обеспечить контроль за содержанием этих веществ в пищевых продуктах.

На данный момент методика была успешно применена для анализа куриного мяса и говяжьей печени, однако в будущем она может быть использована и для других видов пищевых продуктов.