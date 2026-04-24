Российские ученые создали библиотеку для быстрого обучения ИИ пониманию текстов

Опубликовано 24 апреля 2026, 11:171 мин.
Российские ученые создали библиотеку для быстрого обучения ИИ пониманию текстовИнструмент автоматически настраивает модели
Российские ученые из MWS AI разработали программную библиотеку для задач обработки естественного языка. Инструмент предназначен для создания моделей, которые классифицируют тексты и выделяют именованные сущности. Решение также помогает упрощать разработку чат-ботов и прикладных систем искусственного интеллекта (ИИ).
Система автоматически выбирает режим обучения в зависимости от структуры и объема данных. Пользователю достаточно загрузить набор данных, после чего модель формируется с минимальным числом команд. Поддерживаются задачи классификации и извлечения сущностей, а также механизм определения запросов вне области обучения, отметили в пресс-службе MWS AI.
Библиотека создавалась около 1,5 лет. Она может работать как при ограниченном количестве размеченных данных, так и в промышленных сценариях. Тестирование показало сопоставимые или более высокие результаты по качеству классификации. В трех из четырех случаев решение вошло в число лучших и продемонстрировало точность при выявлении нерелевантных запросов.