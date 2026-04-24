Российские ученые создали библиотеку для быстрого обучения ИИ пониманию текстов

Система автоматически выбирает режим обучения в зависимости от структуры и объема данных. Пользователю достаточно загрузить набор данных, после чего модель формируется с минимальным числом команд. Поддерживаются задачи классификации и извлечения сущностей, а также механизм определения запросов вне области обучения, отметили в пресс-службе MWS AI.

Библиотека создавалась около 1,5 лет. Она может работать как при ограниченном количестве размеченных данных, так и в промышленных сценариях. Тестирование показало сопоставимые или более высокие результаты по качеству классификации. В трех из четырех случаев решение вошло в число лучших и продемонстрировало точность при выявлении нерелевантных запросов.