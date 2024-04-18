Российские ученые создали бинты с индикатором заживления ран

Опубликовано 18 апреля 2024, 16:52
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Российские ученые создали бинты с индикатором заживления ранС помощью специальных красителей
Ученые из Курского Медицинского университета разработали бинты, которые помогут контролировать процесс заживления ран с помощью специальных красителей. Эти материалы могут быть использованы при самых различных повреждениях, включая ожоги, язвы и раны у онкологических пациентов.
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Благодаря усовершенствованной структуре кровоостанавливающих материалов, разработанных учеными, риск осложнений при лечении снизится. Они способны быстро и эффективно останавливать кровотечения, предотвращать воспаления и избыточное рубцевание, что помогает ускорить процесс реабилитации пациентов.
Эти разработки уже запатентованы, и их качество значительно превосходит аналоги. Для пациентов это означает снижение риска смертности от кровотечений, а для хирургов — сокращение времени, необходимого для остановки кровотечения и расширение возможностей хирургического лечения различных заболеваний.