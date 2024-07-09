Российские ученые создали биодобавку для улучшения мозговой активности

Научный коллектив запатентовал усваиваемую формулу с микроэлементами, усиливающими биологическую ценность грибов. В сотрудничестве с неврологами разработали методику, способствующую росту нервных клеток и улучшению памяти, отметили в пресс-службе.

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов отметил важность таких разработок для повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Эринацин, действующее вещество биодобавки, стимулирует выработку фактора роста нервных клеток, улучшая защиту нервной и иммунной системы.

Современные цифровые технологии, такие как компьютерное квантово-химическое моделирование, были использованы для синтеза микроэлементов.

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