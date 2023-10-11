Российские ученые создали биопленку из листьев брусники

Биопленка также содержит наночастицы серебра и оксида меди и может увеличивать срок хранения овощей и фруктов, а также имеет антибактериальную активность, благодаря чему ее можно использовать в медицине и косметологии, а также в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.