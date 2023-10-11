Российские ученые создали биопленку из листьев брусники

Российские ученые создали биопленку из листьев брусникиБиопленка имеет антибактериальную активность
Ученые Сибирского федерального университета в сотрудничестве с коллегами из Индии и России создали целлюлозную биопленку, которые обогащенную наночастицами из листьев брусники, пишет РИА Новости.
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Биопленка также содержит наночастицы серебра и оксида меди и может увеличивать срок хранения овощей и фруктов, а также имеет антибактериальную активность, благодаря чему ее можно использовать в медицине и косметологии, а также в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
При получении биметаллических наночастиц серебра и меди в качестве восстановителя использовали экстракт листьев брусники (Vaccinium vitis-idaea L.). Это широко распространенное и популярное в Сибири растение, в том числе известное своими целебными свойствами.
По словам Светланы Прудниковой, благодаря биметаллическим наночастицам биопленка имеет каталитическую активность и антимикробные свойства.
Гибридные наноцеллюлозные пленки подавляли рост клинически значимых патогенов, являющихся источником внутрибольничных инфекций. Антимикробные свойства пленки также предотвращали рост микробов, вызывающих порчу пищевых продуктов. Так, помидоры, упакованные в гибридную наноцеллюлозу, оставались свежими, сохраняли влажность и не подвергались микробной порче в течение 30 дней хранения.