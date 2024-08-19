Российские ученые создали биоразлагаемую пленку для хранения продуктов

Опубликовано 19 августа 2024, 19:22
1 мин.
Российские ученые создали биоразлагаемую пленку для хранения продуктовОна продлевает свежесть продуктов в 2,5 раза
В пресс-службе Нижегородского университета Лобачевского (ННГУ) сообщили, что ученые вуза создали биоразлагаемую пищевую пленку, которая увеличивает срок хранения продуктов в 2−2,5 раза. Пленка защищает продукты от дрожжей и микробов благодаря антибактериальному агенту — модифицированной органической соли цинка.
© Ferra.ru
По словам авторов проекта, аспирантки химического факультета ННГУ Натальи Шуклиной, пленка из крахмала и сахарозы разлагается в почве в течение 50−70 лет, что делает ее экологически безопасной. В отличие от обычного полиэтилена, она значительно продлевает срок хранения продуктов, оставаясь прочной и биоразлагаемой.
Разработка ННГУ является первой антимикробной упаковкой для пищевой промышленности, которая может быть изготовлена на стандартном оборудовании. Технология превращения гранул с солью цинка в упаковку доступна для коммерческого использования. В планах ученых дальнейшее развитие проекта и создание новых фармакологических соединений на основе органических солей цинка, отметила Шуклина.