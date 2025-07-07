Российские ученые создали биосенсор для диагностики астмы

Опубликовано 07 июля 2025, 22:201 мин.
Российские ученые создали биосенсор для диагностики астмыУстройство использует биомассу цианобактерий
Российские ученые разработали прототип биосенсора, способного выявлять астму и сердечные заболевания по составу выдыхаемого воздуха. В основе устройства — биомасса высушенных цианобактерий Arthrospira platensis, которые широко используются в производстве биодобавок.
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Как пояснили в Российском научном фонде, пленки из мембран этих бактерий обладают уникальной чувствительностью. При контакте с молекулами в дыхании пациента электрическое сопротивление материала значительно изменяется, позволяя диагностировать различные заболевания.
Технология особенно эффективна для обнаружения перекиси водорода, концентрация которой повышается при сердечных патологиях. Аналогичным образом можно выявлять диабет и другие легочные заболевания.
Дополнительное преимущество разработки — ее экологичность и доступность. Цианобактерии легко выращивать как в лабораторных, так и в промышленных условиях.
Ученые также обнаружили, что бактериальные пленки реагируют на механические колебания.