Российские ученые создали биосовместимый материал для остановки крови

Опубликовано 07 октября 2025, 14:051 мин.
Российские ученые создали биосовместимый материал для остановки кровиНа основе природного вещества из панцирей ракообразных
Российские ученые создали новый медицинский материал для остановки кровотечений на основе природного вещества хитозана. Разработка уже запатентована и предназначена для использования в экстренной и неотложной помощи.
© Ferra.ru
Хитозан получают из панцирей ракообразных. Он обладает высокой биосовместимостью и безопасен для человеческого организма. Чтобы повысить прочность и эластичность материала, исследователи добавили в его состав наночастицы графена. Это позволило улучшить механические свойства губки и создать структуру, обеспечивающую быструю остановку крови.
Разработка призвана заменить существующие средства, которые часто теряют стабильность при хранении из-за содержания глицерина. Новая губка не липнет, не теряет форму и сохраняет эффективность даже при длительном хранении.
Разработкой занимаются специалисты Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН.