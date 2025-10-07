Российские ученые создали биосовместимый материал для остановки крови

Хитозан получают из панцирей ракообразных. Он обладает высокой биосовместимостью и безопасен для человеческого организма. Чтобы повысить прочность и эластичность материала, исследователи добавили в его состав наночастицы графена. Это позволило улучшить механические свойства губки и создать структуру, обеспечивающую быструю остановку крови.

Разработка призвана заменить существующие средства, которые часто теряют стабильность при хранении из-за содержания глицерина. Новая губка не липнет, не теряет форму и сохраняет эффективность даже при длительном хранении.

Разработкой занимаются специалисты Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН.