Российские ученые создали цемент из техногенных отходов предприятий

Опубликовано 22 апреля 2024, 10:58
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Российские ученые создали цемент из техногенных отходов предприятийЕго производство стоит гораздо дешевле
В пресс-службе Крымского федерального университета сообщили, что ученые вуза разработали новый состав цементно-сырьевой смеси на основе техногенных отходов предприятия. Исследование позволило ученым определить химический и минералогический состав вторичного сырья, а затем создать смеси для обжига.
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Отходы, накопленные на крымском предприятии, послужили основой для нового материала. После обжига были получены образцы клинкера, из которых специалисты получили порошкообразный материал — цемент, соответствующий качеству цемента, созданного из природного сырья, отметили в пресс-службе.
Полученный цемент класса по прочности 32,5 соответствует всем стандартам качества для строительства. Однако его производство стоит гораздо дешевле, так как используется вторичное сырье, что делает его более экономически выгодным вариантом для строительных работ.