Российские ученые создали цемент из техногенных отходов предприятий

Отходы, накопленные на крымском предприятии, послужили основой для нового материала. После обжига были получены образцы клинкера, из которых специалисты получили порошкообразный материал — цемент, соответствующий качеству цемента, созданного из природного сырья, отметили в пресс-службе.

Полученный цемент класса по прочности 32,5 соответствует всем стандартам качества для строительства. Однако его производство стоит гораздо дешевле, так как используется вторичное сырье, что делает его более экономически выгодным вариантом для строительных работ.