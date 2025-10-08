В России
Российские ученые создали цифрового двойника для металлургических печей

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали интерактивный цифровой двойник промышленных электропечей. Он представляет собой точную виртуальную копию реального металлургического оборудования.
Разработка позволяет сотрудникам предприятий с помощью VR-очков погружаться в виртуальную среду для обучения и отработки действий при чрезвычайных происшествиях. Одновременно в системе могут работать до 15 человек, находясь в одном виртуальном цехе.

Цифровой двойник также выполняет функцию советчика для операторов. Встроенная нейронная сеть анализирует накопленные данные и предлагает варианты действий в различных ситуациях, не отдавая прямых приказов.

Программное обеспечение было создано за один год с использованием чертежей ведущей отраслевой компании. Разработчики заявляют, что аналогов их системе в России и странах СНГ пока не существует. Разработка готовится к внедрению на Актюбинском заводе ферросплавов и Новосибирском стрелочном заводе.

