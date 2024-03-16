Российские ученые создали цифровой метод анализа бумаги и картона

Согласно информации от пресс-службы Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД), ученые вместе с коллегами из Белоруссии создали 3D-модель микроструктуры волокон, что позволяет более точно анализировать материал.

Новая разработка даст предприятиям возможность вносить изменения в производственный процесс на ранних этапах, повышая качество конечной продукции. Кроме того, метод можно будет использовать на любом предприятии, занимающемся производством бумажных изделий, отметили в пресс-службе.

Планируется, что в будущем ученые также перенесут 3D-модели микроструктуры в бумаге и картона в виртуальную реальность, что позволит специалистам более детально изучать материалы и их характеристики.