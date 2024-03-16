Российские ученые создали цифровой метод анализа бумаги и картона

Опубликовано 16 марта 2024, 00:12
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Российские ученые создали цифровой метод анализа бумаги и картонаПо более 10 параметрам
Ученые из России и Белоруссии разработали инновационный цифровой способ анализа свойств целлюлозно-бумажной продукции. Новый метод позволяет оценить более 10 параметров качества бумаги и картона, включая пористость, шероховатость и равномерность распределения волокон.
Согласно информации от пресс-службы Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД), ученые вместе с коллегами из Белоруссии создали 3D-модель микроструктуры волокон, что позволяет более точно анализировать материал.
Новая разработка даст предприятиям возможность вносить изменения в производственный процесс на ранних этапах, повышая качество конечной продукции. Кроме того, метод можно будет использовать на любом предприятии, занимающемся производством бумажных изделий, отметили в пресс-службе.
Планируется, что в будущем ученые также перенесут 3D-модели микроструктуры в бумаге и картона в виртуальную реальность, что позволит специалистам более детально изучать материалы и их характеристики.