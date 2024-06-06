Российские ученые создали цифровую модель главного органа иммунной системы

Руководитель Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета, Кирилл Песков, подчеркнул, что алгоритмы программы достоверно предсказывают работу биологической системы, включая структуру и созревание Т-клеток.

Эта модель поможет улучшить разработку лекарств и методов лечения для укрепления функций тимуса. Также важно, что она позволит использовать индивидуальные данные пациентов для персонализированного подхода к лечению.

Эта разработка может быть включена в более широкие решения для прогнозирования болезней, связанных с ВИЧ-инфекцией или старением.