Российские ученые создали цифровую модель оборудования для прокатки стали

Разработка этой модели позволяет повысить качество продукции, расширить ассортимент и снизить влияние человеческого фактора на процесс производства. Челябинский металлургический комбинат уже заинтересовался этой моделью и планирует ее внедрение для улучшения производственных процессов.

Эта разработка создавалась в рамках программы стратегического развития вузов «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты». Ученые также работают над адаптацией модели под конкретные запросы предприятий и ее цифровой визуализацией, что позволит использовать ее в реальном производстве.