Российские ученые создали цифровую модель оборудования для прокатки стали

Опубликовано 18 апреля 2024, 20:46
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Российские ученые создали цифровую модель оборудования для прокатки сталиЧто повысит качество продукции
Ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) разработали аналитическую цифровую модель для комплекса оборудования, используемого в непрерывной прокатке стали. Она позволяет предсказать параметры продукции еще до запуска прокатного стана. Впервые в мире применена аналитическая модель, которая позволяет определить характеристики металлического листа, произведенного на стане, до начала его работы.
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Разработка этой модели позволяет повысить качество продукции, расширить ассортимент и снизить влияние человеческого фактора на процесс производства. Челябинский металлургический комбинат уже заинтересовался этой моделью и планирует ее внедрение для улучшения производственных процессов.
Эта разработка создавалась в рамках программы стратегического развития вузов «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты». Ученые также работают над адаптацией модели под конкретные запросы предприятий и ее цифровой визуализацией, что позволит использовать ее в реальном производстве.