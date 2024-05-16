Российские ученые создали цифровые двойники квантовых систем

Опубликовано 16 мая 2024, 20:20
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Российские ученые создали цифровые двойники квантовых системДля ускорения оптимизации квантовых устройств
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что российские ученые представили новый подход, который позволяет создавать упрощенные цифровые модели квантовых систем. Это открывает новые возможности для ускорения оптимизации квантовых вычислительных приборов и других устройств, использующих квантовые эффекты.
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Группа физиков под руководством директора Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС Алексея Федорова разработала метод, основанный на использовании цифровых двойников на основе тензорных сетей. Подобные цифровые модели позволяют сохранить всю необходимую информацию о взаимодействии частиц в квантовой системе, при этом избегая излишних расчетов, связанных с «ненужными» свойствами, добавили в пресс-службе.
Это открывает новые возможности для управления и оптимизации работы квантовых устройств, таких как квантовые компьютеры.