Российские ученые создали цифровые двойники квантовых систем

Группа физиков под руководством директора Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС Алексея Федорова разработала метод, основанный на использовании цифровых двойников на основе тензорных сетей. Подобные цифровые модели позволяют сохранить всю необходимую информацию о взаимодействии частиц в квантовой системе, при этом избегая излишних расчетов, связанных с «ненужными» свойствами, добавили в пресс-службе.

Это открывает новые возможности для управления и оптимизации работы квантовых устройств, таких как квантовые компьютеры.