Российские ученые создали датчик для оценки микробов в молоке

Доцент Анастасия Шуба отметила, что новый инструмент значительно сократит время на анализ микробиологических показателей молока, что позволит оперативно предпринимать меры по поддержанию высокого качества продукции и защите здоровья потребителей.

Датчик работает на основе поглощения летучих соединений, выделяемых микробами, которые изменяют частоту вибраций резонатора. Ученые проверили систему на 14 образцах сырого молока, что подтвердило высокую точность оценки бактериального состава, отметили в пресс-службе Российского научного фонда.