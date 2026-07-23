Российские ученые создали дрон для биозащиты сельхозкультур

Система использует коптер с установленным бункером-дозатором и механизмом перемешивания. Внутри устройства полезные насекомые смешиваются с манной крупой, которая предотвращает их повреждение и слипание, обеспечивая равномерное распределение.

Разработчики протестировали применение златоглазки, уничтожающей тлю и клещей, а также трихограммы, поражающей яйца бабочек-вредителей. Технологию планируют использовать для защиты капусты, томатов, кукурузы, подсолнечника и плодовых культур. Дозирование регулируется с учетом вида биологического агента.