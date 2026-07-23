Российские ученые создали дрон для биозащиты сельхозкультур

Опубликовано 23 июля 2026, 19:101 мин.
Российские ученые создали дрон для биозащиты сельхозкультурТехнология может повысить урожайность на 20%
Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева разработали и запатентовали технологию защиты сельскохозяйственных растений с помощью беспилотников и насекомых-энтомофагов. По расчетам авторов, применение разработки может увеличить урожайность минимум на 20%, пишут «Известия».
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Система использует коптер с установленным бункером-дозатором и механизмом перемешивания. Внутри устройства полезные насекомые смешиваются с манной крупой, которая предотвращает их повреждение и слипание, обеспечивая равномерное распределение.
Разработчики протестировали применение златоглазки, уничтожающей тлю и клещей, а также трихограммы, поражающей яйца бабочек-вредителей. Технологию планируют использовать для защиты капусты, томатов, кукурузы, подсолнечника и плодовых культур. Дозирование регулируется с учетом вида биологического агента.