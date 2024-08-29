Российские ученые создали дрон для изучения атмосферной турбулентности

Прототип дрона, выполненный по технологии 3D-печати и изготовленный из углепластика, имеет сферическую форму размером около 30 см, включая размах винтов. Испытания проводятся на аэродинамической стене с мини-вентиляторами, которая создает контролируемые воздушные потоки.

По словам научного сотрудника института Андрея Шмакова, дрон поможет измерять скорость и направление ветра, а также прогнозировать атмосферные явления, что важно для безопасности воздушного движения. Для проверки его работы дрон калибруют с использованием специальной аэростены, обеспечивая точность данных.