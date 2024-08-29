Российские ученые создали дрон для изучения атмосферной турбулентности

Опубликовано 29 августа 2024, 14:411 мин.
Российские ученые создали дрон для изучения атмосферной турбулентностиОн поможет в метеорологии и безопасности воздушного движения
Ученые Института теоретической и прикладной механики СО РАН разработали сферический дрон для измерения турбулентности в атмосфере. Этот летательный аппарат, оснащенный специализированным программным обеспечением, предназначен для контроля атмосферных процессов и может существенно улучшить метеорологическое прогнозирование.
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Прототип дрона, выполненный по технологии 3D-печати и изготовленный из углепластика, имеет сферическую форму размером около 30 см, включая размах винтов. Испытания проводятся на аэродинамической стене с мини-вентиляторами, которая создает контролируемые воздушные потоки.
По словам научного сотрудника института Андрея Шмакова, дрон поможет измерять скорость и направление ветра, а также прогнозировать атмосферные явления, что важно для безопасности воздушного движения. Для проверки его работы дрон калибруют с использованием специальной аэростены, обеспечивая точность данных.