Российские ученые создали двигатель для печей авиалайнеров

Как рассказали в пресс-службе университета, двигатель был создан по заказу Омского научно-исследовательского института приборостроения. Основная сложность заключалась в компактных размерах устройства, чтобы оно идеально подходило для авиапечей. Разработчики полностью изготовили активные элементы двигателя, включая сердечник статора, обмотку и ротор. Единственное, что осталось импортным, — это магниты, заказанные в Китае.

После завершения работы двигатель прошел испытания на стенде. Проверки показали, что он соответствует заявленным характеристикам: выходит на нужную частоту вращения и выдает необходимую мощность. В ближайшее время НГТУ планирует изготовить еще пять опытных образцов для дополнительных испытаний в составе конвекционных печей.