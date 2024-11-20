В России
Опубликовано 20 ноября 2024, 16:09
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Российские ученые создали двигатель для печей авиалайнеров

Новая разработка заменит импортные аналоги
Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) представили отечественный двигатель для конвекционных печей авиалайнеров. Эти печи используются для подогрева пищи на борту самолетов и отвечают строгим требованиям безопасности.
Российские ученые создали двигатель для печей авиалайнеров

© Ferra.ru

Как рассказали в пресс-службе университета, двигатель был создан по заказу Омского научно-исследовательского института приборостроения. Основная сложность заключалась в компактных размерах устройства, чтобы оно идеально подходило для авиапечей. Разработчики полностью изготовили активные элементы двигателя, включая сердечник статора, обмотку и ротор. Единственное, что осталось импортным, — это магниты, заказанные в Китае.

После завершения работы двигатель прошел испытания на стенде. Проверки показали, что он соответствует заявленным характеристикам: выходит на нужную частоту вращения и выдает необходимую мощность. В ближайшее время НГТУ планирует изготовить еще пять опытных образцов для дополнительных испытаний в составе конвекционных печей.