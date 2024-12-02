В России
Опубликовано 02 декабря 2024, 18:58
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Российские ученые создали эффективные катализаторы для производства водорода

Они не содержат серы
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что группа ученых из четырех институтов РАН и НИЦ «Курчатовский институт» разработала эффективные одноатомные электрокатализаторы для получения высокочистого водорода. Эти катализаторы, в отличие от существующих аналогов, не содержат производных серы, что делает их более безопасными и экономичными.
Российские ученые создали эффективные катализаторы для производства водорода

© Ferra.ru

Созданные катализаторы включают инкапсулированные ионы таких распространенных биометаллов, как кобальт и железо, которые отличаются высокой химической устойчивостью и эффективностью.

Водородная энергетика традиционно использует благородные металлы платиновой группы, такие как платина и палладий, для катализаторов. Однако их высокая стоимость ограничивает массовое использование. Ученые предложили альтернативу — клеточные комплексы с железом и кобальтом, которые оказались не только дешевле, но и «безсерными», что важно для улучшения качества катализаторов.

Новые катализаторы эффективно работают в гомогенных растворах и хорошо взаимодействуют с активированным углем и восстановленным оксидом графена — материалами с высокой площадью поверхности. Эти свойства делают их перспективными для использования в водородной энергетике, атомной энергетике, транспорте и химической промышленности.

По словам профессора ИОНХ РАН Яна Волошина, новые катализаторы соответствуют принципам «зеленой химии», поскольку они производятся из доступных и безопасных материалов. Это открывает новые перспективы для более дешевого и эффективного производства «зеленого» водорода.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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