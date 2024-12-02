Российские ученые создали эффективные катализаторы для производства водорода

Созданные катализаторы включают инкапсулированные ионы таких распространенных биометаллов, как кобальт и железо, которые отличаются высокой химической устойчивостью и эффективностью.

Водородная энергетика традиционно использует благородные металлы платиновой группы, такие как платина и палладий, для катализаторов. Однако их высокая стоимость ограничивает массовое использование. Ученые предложили альтернативу — клеточные комплексы с железом и кобальтом, которые оказались не только дешевле, но и «безсерными», что важно для улучшения качества катализаторов.

Новые катализаторы эффективно работают в гомогенных растворах и хорошо взаимодействуют с активированным углем и восстановленным оксидом графена — материалами с высокой площадью поверхности. Эти свойства делают их перспективными для использования в водородной энергетике, атомной энергетике, транспорте и химической промышленности.

По словам профессора ИОНХ РАН Яна Волошина, новые катализаторы соответствуют принципам «зеленой химии», поскольку они производятся из доступных и безопасных материалов. Это открывает новые перспективы для более дешевого и эффективного производства «зеленого» водорода.