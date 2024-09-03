Российские ученые создали эко-катализатор из жмыха сахарного тростника

Новый катализатор, содержащий наночастицы кобальта, внедренные в углерод с азотом, обеспечивает эффективное расщепление воды и является более доступным по цене, чем катализаторы на основе драгоценных металлов. Ведущий научный сотрудник ЮФУ, Татьяна Мясоедова, отметила, что разработка направлена на создание экономически эффективных процессов производства чистой энергии.

Фундаментальная часть исследования уже завершена, и ученые продолжают работу над повышением производительности и масштабируемости катализаторов. Это может способствовать более широкому внедрению технологий получения чистой энергии, таких как водородное топливо, отметили в пресс-службе.