Российские ученые создали экологичную защиту от радиации на основе глины

Для создания керамики исследователи смешали иракскую глину со стеклянными отходами и борной кислотой. Технология изготовления включает измельчение компонентов, прессование под давлением около 114 МПа и последующий обжиг при температуре 550 °C.

Полученный материал обеспечивает эффективное экранирование гамма-излучения, представляя альтернативу токсичному свинцу и дорогостоящему вольфраму. Хотя его защитные свойства уступают специальным бетонам с тяжелыми оксидами, керамика сочетает умеренную эффективность с механической прочностью и экологической безопасностью.

В настоящее время ученые работают над оптимизацией состава керамики для различных применений и изучают ее устойчивость к влаге, перепадам температур и излучению. Исследования проводятся при поддержке Минобрнауки России.