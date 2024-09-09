Российские ученые создали элементы для управления терагерцовым излучением

Заведующий кафедрой наноинженерии Самарского университета Владимир Павельев рассказал, что терагерцовое излучение, расположенное между инфракрасным и микроволновым диапазонами, обладает уникальными свойствами, такими как способность проникать сквозь материалы без их повреждения. Это делает его ценным инструментом для неразрушающего контроля и спектроскопии.

Разработанные элементы найдут применение в обработке материалов, создании оптоэлектронных устройств и телекоммуникациях. Они также позволят заменить поточечное сканирование на фокусировку в заданные области, что повысит эффективность сканирующих систем, отметил Павельев.

Исследования проводились на специализированных установках, включая Новосибирский лазер на свободных электронах (НЛСЭ) в ИЯФ СО РАН. В будущем ученые планируют создание элементов фотоники для более длинных волн.