Российские ученые создали эндопротез для челюстного сустава

При обычном протезировании часто возникал риск осложнений, связанных с перемещением компонентов протеза в окружающие ткани. Поэтому было решено улучшить конструкцию имплантата. Новый протез имеет полуоткрытый контур суставной ямки, что позволяет восстановить полный объем движений без риска дислокации компонентов протеза.

Кроме того, разработчики внедрили компьютерное 3D-планирование операции, что позволяет более точно планировать и проводить хирургическое вмешательство. Особенностью протеза является его индивидуальное изготовление под анатомию каждого пациента на этапе планирования. Обычно этот процесс занимает до недели.