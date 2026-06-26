Российские ученые создали энергоэффективную систему передачи данных

Новая схема предназначена для сетей с большим количеством датчиков, которые собирают информацию о состоянии почвы, растений и полей. Технология позволит передавать данные через существующие радиосигналы, уменьшая затраты энергии и нагрузку на сеть, отметили в пресс-службе.

Разработка рассматривается как перспективная для будущих сетей 5G и 6G. Сейчас специалисты проверили работу системы с помощью компьютерного моделирования. Следующим этапом станет создание тестовых стендов BackCom-NOMA и испытания в реальных условиях. В дальнейшем решение планируют использовать для цифровых двойников почв и управления агроландшафтами.