Российские ученые создали энергоэффективную систему передачи данных

Опубликовано 26 июня 2026, 13:161 мин.
Российские ученые создали энергоэффективную систему передачи данныхТехнологию проверяют для умного земледелия
В пресс-службе Южного федерального университета (ЮФУ) сообщили, что ученые вуза создали подход к передаче данных, который снижает энергопотребление беспроводных устройств. Решение основано на совместном использовании технологий BackCom и NOMA и может применяться в системах мониторинга сельского хозяйства.
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Новая схема предназначена для сетей с большим количеством датчиков, которые собирают информацию о состоянии почвы, растений и полей. Технология позволит передавать данные через существующие радиосигналы, уменьшая затраты энергии и нагрузку на сеть, отметили в пресс-службе.
Разработка рассматривается как перспективная для будущих сетей 5G и 6G. Сейчас специалисты проверили работу системы с помощью компьютерного моделирования. Следующим этапом станет создание тестовых стендов BackCom-NOMA и испытания в реальных условиях. В дальнейшем решение планируют использовать для цифровых двойников почв и управления агроландшафтами.