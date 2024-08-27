Российские ученые создали энергоустановку для любых климатических условий

Разработанная Институтом катализа СО РАН в сотрудничестве с научно-исследовательским центром «ТОПАЗ», эта установка предназначена для автономного энергоснабжения разнообразных систем, от радиосвязи до робототехники.

Основу энергоустановки составляют микротрубчатые твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ), которые обеспечивают выработку электроэнергии за счет электрохимической реакции окисления водородсодержащего синтез-газа. Эта технология позволяет использовать установку в температурном диапазоне от -60 до +60 градусов. Кроме того, установка «Топаз-Гамма М» обладает высокой удельной емкостью и модульной конфигурацией, что делает её универсальным решением для различных приложений, отметили в пресс-службе.