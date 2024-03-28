Российские ученые создали фильтр для нефтяных скважин

Опубликовано 28 марта 2024, 22:37
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Российские ученые создали фильтр для нефтяных скважинЧто предотвратит засорение
Группа ученых из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработала устройство, которое поможет эксплуатировать скважины с неустойчивыми коллекторами подземных хранилищ газа. Новый фильтр предотвратит засорение скважин и повысит производительность добычи. Изобретение основано на простой и эффективной системе фильтрации, что делает его привлекательным для промышленного использования.
Дмитрий Беспалов, ректор вуза, отметил, что разработка уже прошла патентную проверку и обладает высокой надежностью и долговечностью. Устройство имеет преимущества перед аналогами благодаря своей простоте в эксплуатации и длительному периоду службы без ремонта. Это значимое достижение для развития нефтегазовой отрасли региона и улучшения условий работы скважин.
В пресс-службе вуза сообщили, что ученые намерены принять участие в конкурсе «Студенческий стартап» для возможного получения гранта на развитие проекта.