Российские ученые создали фильтр для воды из панцирей раков

Опубликовано 20 декабря 2024, 19:331 мин.
Российские ученые создали фильтр для воды из панцирей раковУстройство очищает воду из любых источников
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали водоочиститель на основе хитозана — вещества, получаемого из панцирей раков. Новинка позволяет безопасно очищать воду, взятую из любого природного источника, и может использоваться в походах и экспедициях.
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Хитозан обладает способностью эффективно поглощать тяжелые металлы, токсичные белковые молекулы и устранять неприятные запахи. В рамках эксперимента ученые набрали воду из обычной лужи, очистили с помощью фильтра и передали на анализ. Результаты показали соответствие воды санитарным нормам, что подтверждает ее пригодность для питья.
Очиститель представляет собой пакетик с биогелем, выполненный в форме «слоеного пирога». Между слоями хитозанового геля расположены угольные фильтры. Такой пакетик вставляется в фильтрующий патрон, который крепится к бутылке. Один фильтр рассчитан на 5 литров воды.