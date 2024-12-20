Российские ученые создали фильтр для воды из панцирей раков

Хитозан обладает способностью эффективно поглощать тяжелые металлы, токсичные белковые молекулы и устранять неприятные запахи. В рамках эксперимента ученые набрали воду из обычной лужи, очистили с помощью фильтра и передали на анализ. Результаты показали соответствие воды санитарным нормам, что подтверждает ее пригодность для питья.

Очиститель представляет собой пакетик с биогелем, выполненный в форме «слоеного пирога». Между слоями хитозанового геля расположены угольные фильтры. Такой пакетик вставляется в фильтрующий патрон, который крепится к бутылке. Один фильтр рассчитан на 5 литров воды.