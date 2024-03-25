Российские ученые создали газоанализатор для мониторинга воздуха

Главной особенностью нового прибора является возможность оперативной замены сенсорных модулей, обработка сигналов которых осуществляется с помощью алгоритмов машинного обучения. Это позволяет настроить газоанализатор под различные задачи и обеспечить точную диагностику, отметили в пресс-службе.

По словам разработчиков, устройство может найти применение в медицине для диагностики болезней по выдоху и анализа гормонального фона, а также в системах сигнализации для обнаружения пожаров и экологического мониторинга воздуха. Оно также может использоваться для оценки качества топлива, интеграции в «умные дома» и анализа степени запыленности помещений.