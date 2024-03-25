Российские ученые создали газоанализатор для мониторинга воздуха

Опубликовано 25 марта 2024, 18:11
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Российские ученые создали газоанализатор для мониторинга воздухаЕго можно использовать в медицине
В пресс-службе Саратовского государственного технического университета сообщили, что ученые вуза создали мультисенсорный газоанализатор, который предназначен для быстрой диагностики состояния газовой среды и мониторинга окружающего воздуха. Устройство отличается простой конструкцией и низкой стоимостью, что делает его доступным для индивидуального использования.
Главной особенностью нового прибора является возможность оперативной замены сенсорных модулей, обработка сигналов которых осуществляется с помощью алгоритмов машинного обучения. Это позволяет настроить газоанализатор под различные задачи и обеспечить точную диагностику, отметили в пресс-службе.
По словам разработчиков, устройство может найти применение в медицине для диагностики болезней по выдоху и анализа гормонального фона, а также в системах сигнализации для обнаружения пожаров и экологического мониторинга воздуха. Оно также может использоваться для оценки качества топлива, интеграции в «умные дома» и анализа степени запыленности помещений.