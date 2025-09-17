В России
Опубликовано 17 сентября 2025, 22:56
1 мин.

Российские ученые создали гель для борьбы со стафилококком

Препарат на основе эндолизинов проходит испытания
Специалисты из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с коллегами из Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН разработали новый гель для обработки ран, направленный против бактерий золотистого стафилококка. Основой препарата стали искусственно синтезированные эндолизины — соединения, способные разрушать клеточные стенки патогенных микроорганизмов.
Золотистый стафилококк часто присутствует на коже человека, не причиняя вреда. Однако при ослаблении иммунитета или повреждении тканей он может вызывать серьёзные воспаления. Для борьбы с ним ученые предложили использовать производные бактериофагов — вирусов, избирательно уничтожающих бактерии.

Носителем для активных соединений стал гель на основе модифицированного крахмала, который сам по себе способствует заживлению. Исследователи химически обработали крахмал, чтобы предотвратить размножение микробов в его составе, и использовали его как основу для удержания эндолизинов в ране.

В настоящее время препарат проходит испытания на лабораторных животных. Предварительные результаты показали снижение концентрации бактерий стафилококка в ранах на несколько порядков.