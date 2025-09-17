Российские ученые создали гель для борьбы со стафилококком

Золотистый стафилококк часто присутствует на коже человека, не причиняя вреда. Однако при ослаблении иммунитета или повреждении тканей он может вызывать серьёзные воспаления. Для борьбы с ним ученые предложили использовать производные бактериофагов — вирусов, избирательно уничтожающих бактерии.

Носителем для активных соединений стал гель на основе модифицированного крахмала, который сам по себе способствует заживлению. Исследователи химически обработали крахмал, чтобы предотвратить размножение микробов в его составе, и использовали его как основу для удержания эндолизинов в ране.

В настоящее время препарат проходит испытания на лабораторных животных. Предварительные результаты показали снижение концентрации бактерий стафилококка в ранах на несколько порядков.