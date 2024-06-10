Российские ученые создали гибридные наночастицы для борьбы с раком

Созданные наночастицы обладают диаметром в 200 нанометров и могут быть использованы для уничтожения раковых клеток путем нагрева их до высоких температур. Главное преимущество нового метода в том, что такие наночастицы успешно проникают в опухолевую ткань, что делает возможным их использование внутри организма человека.

Физики разработали метод получения гибридных наночастиц, состоящих из кремния и золота, которые поглощают инфракрасное излучение и выделяют тепло. Такой подход не только позволяет бороться с опухолями, но и создавать различные сенсоры и оптоэлектронные приборы, отметили в пресс-службе.

Предыдущие исследования уже показали, что кремниевые наночастицы с подобными свойствами могут быть эффективны, однако их размеры было сложно контролировать. Российские ученые смогли решить эту проблему, используя специальные пластины из пористого кремния и лазерное облучение.