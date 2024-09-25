Российские ученые создали гидрогель для доставки препаратов в мозг

Участница проекта, инженер научно-образовательного центра «Мягкая материя и физика флюидов» МГТУ им. Н. Э. Баумана Анастасия Беляева рассказала, что при температуре человеческого тела (37°С) материал превращается в более плотный гель, который можно адаптировать под механические свойства различных участков мозга. Это позволяет эффективно использовать его в хирургии при лечении онкологических заболеваний.

Процесс включает удаление опухоли и заполнение послеоперационной полости гидрогелем с химиопрепаратом. Эта система обеспечивает локальную химиотерапию, минимизируя риск побочных эффектов.

В дальнейшем ученые планируют исследовать биосовместимость гидрогеля и тестировать другие лекарства для расширения возможностей применения этой технологии в лечении рака.