В России
Опубликовано 25 сентября 2024, 18:06
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Российские ученые создали гидрогель для доставки препаратов в мозг

Новый метод лечения рака может снизить побочные эффекты
Ученые Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана совместно с коллегами разработали гидрогель для доставки противоопухолевых препаратов в ткани головного мозга. Гидрогель создан на основе нанокристаллической целлюлозы и особого полимера, который меняет свое состояние при нагревании, теряя до 90% объема.
Российские ученые создали гидрогель для доставки препаратов в мозг

© Ferra.ru

Участница проекта, инженер научно-образовательного центра «Мягкая материя и физика флюидов» МГТУ им. Н. Э. Баумана Анастасия Беляева рассказала, что при температуре человеческого тела (37°С) материал превращается в более плотный гель, который можно адаптировать под механические свойства различных участков мозга. Это позволяет эффективно использовать его в хирургии при лечении онкологических заболеваний.

Процесс включает удаление опухоли и заполнение послеоперационной полости гидрогелем с химиопрепаратом. Эта система обеспечивает локальную химиотерапию, минимизируя риск побочных эффектов.

В дальнейшем ученые планируют исследовать биосовместимость гидрогеля и тестировать другие лекарства для расширения возможностей применения этой технологии в лечении рака.