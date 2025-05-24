Российские ученые создали «глаза» для нового космического телескопа

Новый аппарат призван заменить действующий телескоп «Хаббл», который уже много лет изучает Вселенную. В отличие от своего предшественника, «Спектр-УФ» будет работать в ультрафиолетовом диапазоне, особенно в его вакуумной части, что откроет доступ к данным, которые ранее невозможно было получить с Земли или с орбиты «Хаббла».

Проверки показали, что эффективность новых фотокатодов в два раза превышает изначально заданные параметры. Это позволяет регистрировать более слабые сигналы и точнее фиксировать излучение, что особенно важно при изучении атмосфер экзопланет. Таким образом, телескоп сможет искать признаки внеземной жизни.

Планируется, что «Спектр-УФ» будет работать на высоте около 35 тысяч километров — это примерно в 70 раз выше орбиты «Хаббла». На ближайшие десять лет он станет единственным в мире телескопом, способным собирать данные в вакуумном ультрафиолете, что делает проект важным не только для России, но и для всей мировой астрономии.