Российские ученые создали ИИ без необходимости переобучения

Опубликовано 01 мая 2026, 19:561 мин.
Российские ученые создали ИИ без необходимости переобученияНовая версия Vintix сама переносит опыт между задачами
Ученые из Института искусственного интеллекта AIRI модернизировали собственную систему искусственного интеллекта (ИИ) под названием Vintix. Раньше эта архитектура решала много задач в сфере обучения с подкреплением. Теперь она способна переключаться на новые условия без дополнительного обучения.
Исследователи расширили обучающую выборку, добавив свежие области применения. Также они встроили в ИИ специальный модуль для работы с разными типами данных. Благодаря этому система получила возможность переносить полезный опыт из одной среды в другую без повторной тренировки, отметили в пресс-службе Института.
Проверки показали рост качества работы на 28% по сравнению с предыдущей версией. В некоторых заданиях новая модель обогнала зарубежные универсальные нейросети, предназначенные для управления роботами в меняющихся условиях. Разработку можно использовать в робототехнике, управлении энергосистемами, автономном транспорте, климат-контроле зданий и промышленном моделировании.