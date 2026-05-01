Российские ученые создали ИИ без необходимости переобучения

Исследователи расширили обучающую выборку, добавив свежие области применения. Также они встроили в ИИ специальный модуль для работы с разными типами данных. Благодаря этому система получила возможность переносить полезный опыт из одной среды в другую без повторной тренировки, отметили в пресс-службе Института.

Проверки показали рост качества работы на 28% по сравнению с предыдущей версией. В некоторых заданиях новая модель обогнала зарубежные универсальные нейросети, предназначенные для управления роботами в меняющихся условиях. Разработку можно использовать в робототехнике, управлении энергосистемами, автономном транспорте, климат-контроле зданий и промышленном моделировании.