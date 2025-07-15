Российские ученые создали ИИ для анализа генетического родства

В основе системы лежат графовые нейронные сети, представляющие генетические связи в виде математических структур. Анализируя общие участки генома, алгоритм определяет степень родства и время, прошедшее с момента существования общих предков.

Ученые уже протестировали разработку на данных из разных регионов мира. Особенно точные результаты получены для населения Восточно-Европейской равнины, где генетические различия между соседними народами часто минимальны.

Как пояснил исследователь Алексей Шмелев, технология поможет глубже изучать историю миграций и эволюции популяций. В перспективе система научится определять процентное соотношение разных генетических линий в ДНК конкретного человека.