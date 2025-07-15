Российские ученые создали ИИ для анализа генетического родства

Опубликовано 15 июля 2025, 17:511 мин.
Российские ученые создали ИИ для анализа генетического родстваСистема различает даже близкородственные популяции
Специалисты из НИУ ВШЭ разработали систему искусственного интеллекта (ИИ), способную точно определять происхождение людей из генетически близких популяций. В отличие от существующих методов, которые различают лишь крупные изолированные группы, новая технология работает с более тонкими различиями — что особенно важно для многонациональных стран, включая Россию.
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В основе системы лежат графовые нейронные сети, представляющие генетические связи в виде математических структур. Анализируя общие участки генома, алгоритм определяет степень родства и время, прошедшее с момента существования общих предков.
Ученые уже протестировали разработку на данных из разных регионов мира. Особенно точные результаты получены для населения Восточно-Европейской равнины, где генетические различия между соседними народами часто минимальны.
Как пояснил исследователь Алексей Шмелев, технология поможет глубже изучать историю миграций и эволюции популяций. В перспективе система научится определять процентное соотношение разных генетических линий в ДНК конкретного человека.