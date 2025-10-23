Российские ученые создали ИИ для автономного управления энергосистемами

Новый подход решает проблему управления энергосистемами малой мощности, которые образуются при объединении объектов распределенной генерации. Традиционные иерархические системы управления оказываются неэффективными для таких сетей.

Разработанная система использует распределенный ИИ роевого типа. Локальные устройства-агенты работают независимо друг от друга, но по единым правилам, обеспечивая координацию действий без участия человека. Каждый агент выполняет функции режимного и противоаварийного управления.

Технология позволяет автоматически локализовать повреждения в сети, отключать аварийные участки и восстанавливать нормальную работу системы. Это обеспечивает повышенную защиту от коротких замыканий, отказов оборудования и других нарушений.

Эффективность системы подтверждена испытаниями на физической модели энергосистемы. В ходе тестов имитировали различные аварийные ситуации, включая короткие замыкания на разных участках сети.