Российские ученые создали ИИ для цифровой реставрации икон

Опубликовано 07 марта 2026, 16:44
Российские ученые создали ИИ для цифровой реставрации иконПлатформа «Цифровой ковчег» восстанавливает утраченные фрагменты
Ученые РТУ МИРЭА разработали нейросетевую платформу «Цифровой ковчег», которая поможет восстанавливать утраченные или испорченные временем иконы. В России тысячи икон находятся в аварийном состоянии или утрачены навсегда, а ручная реставрация недоступна для всех.
Нейросеть будет выполнять две задачи: анализировать изображение, распознавать персонажей, атрибуты и сюжеты, а также дорисовывать утраченные фрагменты, опираясь на иконописные каноны и стиль конкретной школы. Для обучения собрали датасет из примерно 6000 икон. В дальнейшем базу планируют расширить и сделать открытой.
Первой площадкой для апробации стал Николо-Сольбинский женский монастырь. Студенты уже начали фотофиксацию закрытых коллекций. Переговоры ведутся с Соловецким монастырем и профильными вузами. В перспективе технология может выйти на реставрационное сообщество и музеи.