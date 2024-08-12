Российские ученые создали ИИ для диагностики заболеваний картофеля

Опубликовано 12 августа 2024, 18:39
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Российские ученые создали ИИ для диагностики заболеваний картофеляНовый комплекс позволит аграриям снизить применение химикатов
Российские ученые совместно с коллегами из Индии и Ирака разработали комплекс AI-PotatoGuard, который использует искусственный интеллект (ИИ) для диагностики заболеваний картофеля. Эта технология поможет фермерам своевременно выявлять болезни растений, такие как фитофтороз и альтернариоз, и принимать меры по их лечению, значительно снижая использование химических препаратов.
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Ученый Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Мостафа Аботалеб рассказал, что комплекс основан на анализе состояния листьев картофеля, который можно проводить с помощью беспилотников или спутниковых снимков. Искусственный интеллект, в основе которого лежит сверточная нейронная сеть, анализирует полученные данные и ставит диагноз растению. Это позволит значительно повысить точность выявления заболеваний на ранних стадиях.
Согласно данным, предоставленным учеными, новая система определяет фитофтороз в 95% случаев, тогда как традиционные методы диагностики, проводимые агрономами, обеспечивают точность всего в 75% случаев.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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