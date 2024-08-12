Российские ученые создали ИИ для диагностики заболеваний картофеля

Ученый Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Мостафа Аботалеб рассказал, что комплекс основан на анализе состояния листьев картофеля, который можно проводить с помощью беспилотников или спутниковых снимков. Искусственный интеллект, в основе которого лежит сверточная нейронная сеть, анализирует полученные данные и ставит диагноз растению. Это позволит значительно повысить точность выявления заболеваний на ранних стадиях.

Согласно данным, предоставленным учеными, новая система определяет фитофтороз в 95% случаев, тогда как традиционные методы диагностики, проводимые агрономами, обеспечивают точность всего в 75% случаев.