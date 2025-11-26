Российские ученые создали ИИ для поиска новых красителей

Новый подход демонстрирует не только высокую скорость, но и повышенную точность. Погрешность предсказаний у алгоритма в восемь раз ниже по сравнению с классическими методами. Точность прогнозирования составляет от 70% до 90%. Такой результат достигнут благодаря обучению системы на данных о 6500 молекулах класса BODIPY, исследованных в 82 различных растворителях.

Разработка позволит целенаправленно создавать красители с заданными свойствами, например, для флуоресцентных маркеров в терапии рака или материалов органической электроники.