Российские ученые создали ИИ для поиска новых красителей

Опубликовано 26 ноября 2025, 22:391 мин.
Российские ученые создали ИИ для поиска новых красителейНейросеть предсказывает свойства молекул за секунды
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые разработали онлайн-платформу, которая с помощью искусственного интеллекта предсказывает оптические свойства еще не созданных органических красителей. Метод машинного обучения анализирует структуру молекул и выдает результат за секунды, тогда как традиционные квантово-химические расчеты занимают часы.
© Ferra.ru
Новый подход демонстрирует не только высокую скорость, но и повышенную точность. Погрешность предсказаний у алгоритма в восемь раз ниже по сравнению с классическими методами. Точность прогнозирования составляет от 70% до 90%. Такой результат достигнут благодаря обучению системы на данных о 6500 молекулах класса BODIPY, исследованных в 82 различных растворителях.
Разработка позволит целенаправленно создавать красители с заданными свойствами, например, для флуоресцентных маркеров в терапии рака или материалов органической электроники.