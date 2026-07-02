Российские ученые создали ИИ для поиска препаратов против вируса оспы

Для обучения модели специалисты сформировали собственную базу данных, включающую около 1,8 тыс. малых молекул. В ней содержатся сведения об их структуре, цитотоксичности и противовирусной активности в отношении ортопоксвирусов. В отличие от аналогов, алгоритм использует только проверенные экспериментальные данные, полученные в одинаковых условиях.

Новая модель оценивает противовирусный потенциал природных и синтетических соединений. В дальнейшем ученые планируют повысить точность алгоритма и адаптировать его для поиска молекул, активных против коронавируса и вируса иммунодефицита человека. Разработка также может ускорить создание новых противовирусных препаратов, отметили в пресс-службе.