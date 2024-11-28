Российские ученые создали ИИ для поиска уникальных кристаллов

Новый подход включает в себя сбор обучающих данных, создание моделей машинного обучения и анализ баз данных. Система позволяет находить материалы, которые могут расщеплять свет или электромагнитные волны на две части — такие материалы необходимы для управления движением света в оптоволокне, дисплеях и других оптических устройствах.

Особый интерес вызывает поиск материалов, которые могут взаимодействовать с глубоким ультрафиолетом. Кристаллы с такими свойствами открывают возможности для создания новых типов лазеров и литографов, а также устройств для производства электроники. Ранее поиск таких материалов был долгим и трудоемким процессом, но благодаря новому алгоритму, этот процесс значительно ускорился.

Для эффективного поиска материалов ученые использовали графовые нейросети, которые позволяют представить задачу в виде графа, где узлы соединены ребрами. Такая структура помогает быстро и точно анализировать данные и находить материалы с нужными оптическими характеристиками.