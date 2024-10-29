В России
Опубликовано 29 октября 2024, 17:27
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Российские ученые создали ИИ для повышения эффективности операций на глазах

При катаракте
Российские ученые из Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разработали модуль для медицинской информационной системы на основе искусственного интеллекта (ИИ). ​​Руководитель лаборатории Visdom ВолгГТУ Александр Зубков сообщил, что этот модуль помогает врачам в операциях по замене помутненного хрусталика глаза при катаракте, повышая эффективность вмешательств до 91%.
Российские ученые создали ИИ для повышения эффективности операций на глазах

© Ferra.ru

Система, названная LensCalc, не только выполняет стандартные функции медицинских информационных систем, такие как создание отчетов и хранение данных о пациентах, но и накапливает врачебный опыт. Благодаря этому ученые смогли разработать метод, который лежит в основе рекомендательной системы. Она помогает врачам выбрать оптимальную оптическую силу для интраокулярной линзы.

Разработка проводилась для Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза имени академика Федорова» при сотрудничестве с Волгоградским государственным медицинским университетом. Ранее решения по выбору линз принимались только на основе опыта врачей, однако новая система аккумулирует все накопленные данные, предоставляя прогноза по выбору диоптрии.

LensCalc активно используется в филиале «Микрохирургии глаза» в Волгограде, что позволило повысить эффективность операций с 73,5% до 91%.