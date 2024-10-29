Российские ученые создали ИИ для повышения эффективности операций на глазах

Система, названная LensCalc, не только выполняет стандартные функции медицинских информационных систем, такие как создание отчетов и хранение данных о пациентах, но и накапливает врачебный опыт. Благодаря этому ученые смогли разработать метод, который лежит в основе рекомендательной системы. Она помогает врачам выбрать оптимальную оптическую силу для интраокулярной линзы.

Разработка проводилась для Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза имени академика Федорова» при сотрудничестве с Волгоградским государственным медицинским университетом. Ранее решения по выбору линз принимались только на основе опыта врачей, однако новая система аккумулирует все накопленные данные, предоставляя прогноза по выбору диоптрии.

LensCalc активно используется в филиале «Микрохирургии глаза» в Волгограде, что позволило повысить эффективность операций с 73,5% до 91%.