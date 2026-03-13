Российские ученые создали ИИ для раннего обнаружения ураганов

Новая разработка способна распознать формирующуюся МКС уже через 15−30 минут после зарождения, что позволяет делать штормовые предупреждения быстрее и точнее.

По словам автора исследования, замдиректора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александра Чернокульского, сначала ИИ находит опасное явление на снимках, а затем, используя данные о развитии похожих событий в прошлом, рассчитывает его траекторию. Это повышает предсказуемость положения шквалов.

Для эффективной работы системы, помимо алгоритма, нужны качественные спутниковые данные. На данный момент на них есть дефицит.