Российские ученые создали ИИ для раннего обнаружения ураганов

Опубликовано 13 марта 2026, 22:451 мин.
Российские ученые создали ИИ для раннего обнаружения урагановАлгоритм распознает опасные ливни и град за 15−30 минут
Специалисты МФТИ и Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН разработали алгоритм на основе искусственного интеллекта (ИИ) для автоматического обнаружения на спутниковых снимках мезомасштабных конвективных систем (МКС). Именно они вызывают разрушительные ливни, град и ураганный ветер.
Новая разработка способна распознать формирующуюся МКС уже через 15−30 минут после зарождения, что позволяет делать штормовые предупреждения быстрее и точнее.
По словам автора исследования, замдиректора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александра Чернокульского, сначала ИИ находит опасное явление на снимках, а затем, используя данные о развитии похожих событий в прошлом, рассчитывает его траекторию. Это повышает предсказуемость положения шквалов.
Для эффективной работы системы, помимо алгоритма, нужны качественные спутниковые данные. На данный момент на них есть дефицит.