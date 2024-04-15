Российские ученые создали ИИ для выявления суженных сосудов головного мозга

Опубликовано 15 апреля 2024, 19:42
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Российские ученые создали ИИ для выявления суженных сосудов головного мозгаТестирование показало высокую точность алгоритма
Научный коллектив МГУ имени М. В. Ломоносова, Московского политехнического университета и компании «Гаммамед-Софт» разработал новый алгоритм с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для автоматического обнаружения суженных участков артерий головного мозга. Этот алгоритм позволяет быстро и точно оценить состояние сосудов на основе данных компьютерной томографической ангиографии (КТА).
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Используя новую методику, специалисты автоматически воссоздают структуру сосудов и определяют морфологические параметры для выявления участков с патологическим сужением. Тестирование алгоритма на большой выборке показало его высокую точность — 83,1%. Кроме того, проведена трехмерная визуализация сосудистой системы с указанием местоположения обнаруженных суженных участков.
Внедрение этого алгоритма в клиническую практику значительно упростит и ускорит диагностику суженных артерий головного мозга. Результаты исследования были представлены на международной конференции, организованной в рамках «Недели медицинского образования — 2024».