Российские ученые создали ИИ-систему для поиска лекарств для мозга

Платформа анализирует реакции рыб, которые генетически и физиологически схожи с человеком, на нейротропные препараты. ИИ обучен предсказывать фармакологический профиль веществ с точностью до 80%. Это нововведение обещает ускорить процесс разработки новых лекарств и сделать доклинические исследования значительно дешевле.

Эксперименты проводились в Санкт-Петербурге, на федеральной территории Сириус и в Китае. Архитектура нейросети и коды уже выложены в открытый доступ для мировых лабораторий. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroscience Methods, отметили в пресс-службе.