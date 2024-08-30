Российские ученые создали ИИ-систему для поиска лекарств для мозга

Опубликовано 30 августа 2024, 13:571 мин.
Российские ученые создали ИИ-систему для поиска лекарств для мозгаС помощью анализ рыб зебраданио
В пресс-службе Научно-технологического университета «Сириус» сообщили, что ученые вуза в сотрудничестве с коллегами из Китая и Бразилии разработали систему для поиска лекарственных препаратов для мозга. В основе новой технологии лежит искусственный интеллект (ИИ) и поведенческий анализ рыб зебраданио (Danio-rerio).
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Платформа анализирует реакции рыб, которые генетически и физиологически схожи с человеком, на нейротропные препараты. ИИ обучен предсказывать фармакологический профиль веществ с точностью до 80%. Это нововведение обещает ускорить процесс разработки новых лекарств и сделать доклинические исследования значительно дешевле.
Эксперименты проводились в Санкт-Петербурге, на федеральной территории Сириус и в Китае. Архитектура нейросети и коды уже выложены в открытый доступ для мировых лабораторий. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroscience Methods, отметили в пресс-службе.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева