В России
Опубликовано 26 июня 2025, 22:17
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Российские ученые создали имплант для лечения остеопороза

Материал замедляет разрушение костей и стимулирует их рост
Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Технологического университета имени Шарифа (Иран) разрабатывают новый имплант для лечения остеопороза. Его особенность в том, что он не только восстанавливает поврежденную кость, но и тормозит развитие болезни.
Российские ученые создали имплант для лечения остеопороза

© Ferra.ru

Основой для терапии стала золедроновая кислота, которая широко используется при остеопорозе. Однако в высоких дозах она токсична. Чтобы избежать этого, команда под руководством научного сотрудника Дарьи Лыткиной создала многослойный материал, в котором действующее вещество высвобождается постепенно и безопасно для организма.

Кислоту заключают в супрамолекулы кукурбитурила — они работают как биологические контейнеры. Затем их помещают на биостекло, которое действует как накопитель. Все это закрепляется на 3D-печатном полимерном каркасе — скаффолде. Такая структура улучшает совместимость материала с организмом и способствует росту новых костных клеток.

Каждый этап разработки проходит тестирование на клеточных культурах. Это позволяет точно настраивать свойства импланта, отметили в пресс-службе ТГУ.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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