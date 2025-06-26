Российские ученые создали имплант для лечения остеопороза

Основой для терапии стала золедроновая кислота, которая широко используется при остеопорозе. Однако в высоких дозах она токсична. Чтобы избежать этого, команда под руководством научного сотрудника Дарьи Лыткиной создала многослойный материал, в котором действующее вещество высвобождается постепенно и безопасно для организма.

Кислоту заключают в супрамолекулы кукурбитурила — они работают как биологические контейнеры. Затем их помещают на биостекло, которое действует как накопитель. Все это закрепляется на 3D-печатном полимерном каркасе — скаффолде. Такая структура улучшает совместимость материала с организмом и способствует росту новых костных клеток.

Каждый этап разработки проходит тестирование на клеточных культурах. Это позволяет точно настраивать свойства импланта, отметили в пресс-службе ТГУ.